Arkadaşlar, bir sorum olacaktı ama doğru foruma mı yazdım bilmiyorum. Eğer yanlış yere yazdıysam şimdiden affola... Sorum şu: Eşim katiplik sınavına hazırlanacak. Nasıl bir yol izlemeli? Bilenler yardım ederse makbule geçer. Şimdiden teşekkür ederim

Arkadaşlar, bir sorum olacaktı ama doğru foruma mı yazdım bilmiyorum. Eğer yanlış yere yazdıysam şimdiden affola... Sorum şu: Eşim katiplik sınavına hazırlanacak. Nasıl bir yol izlemeli? Bilenler yardım ederse makbule geçer. Şimdiden teşekkür ederim