Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Mayıs 2025 00:30
Kâtiplik
Arkadaşlar, bir sorum olacaktı ama doğru foruma mı yazdım bilmiyorum. Eğer yanlış yere yazdıysam şimdiden affola... Sorum şu: Eşim katiplik sınavına hazırlanacak. Nasıl bir yol izlemeli? Bilenler yardım ederse makbule geçer. Şimdiden teşekkür ederim

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