KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


25 Mayıs 2025 00:34
Güvenlik soruşturması

Arkadaşlar Dayım geçmişte işlediği bir suç yüzünden müebbet hapis cezası yedi 2007 de ve bu durum benim pomemi kazandığım taktirde güvenlik soruşturmamı etkiler mi?(işlediği suç siyasi veya terörle alakalı değil ayrıca ailemde veya sülalemde başka sabıkalı biri yok)

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