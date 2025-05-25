1. sınıfta sınıf değişikliği

velisiyle sorun yaşayıp cimere şikayet edilen sorunlu çocuk 3. seferdir benim sınıfıma veriliyor. kura çekildiği söyleniyor ve asla kurada hiç bir öğretmen bulunmuyor. Bu durumda ne yapabilirim? Kaç kere kurada bulunmak istememe rağmen izin verilmeyip senin sınıfına düştü diyerek emrivaki yapıyorlar? artık sinir sistemim bozuldu lütfen profesyonel bana bir çare arkadaşlar

velisiyle sorun yaşayıp cimere şikayet edilen sorunlu çocuk 3. seferdir benim sınıfıma veriliyor. kura çekildiği söyleniyor ve asla kurada hiç bir öğretmen bulunmuyor. Bu durumda ne yapabilirim? Kaç kere kurada bulunmak istememe rağmen izin verilmeyip senin sınıfına düştü diyerek emrivaki yapıyorlar? artık sinir sistemim bozuldu lütfen profesyonel bana bir çare arkadaşlar