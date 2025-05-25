Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Mayıs 2025 01:53
1. sınıfta sınıf değişikliği
velisiyle sorun yaşayıp cimere şikayet edilen sorunlu çocuk 3. seferdir benim sınıfıma veriliyor. kura çekildiği söyleniyor ve asla kurada hiç bir öğretmen bulunmuyor. Bu durumda ne yapabilirim? Kaç kere kurada bulunmak istememe rağmen izin verilmeyip senin sınıfına düştü diyerek emrivaki yapıyorlar? artık sinir sistemim bozuldu lütfen profesyonel bana bir çare arkadaşlar

anreb
Aday Memur
25 Mayıs 2025 01:59
aynı çocuk gibi yazmışım, değil. farklı 3 çocuk gedi sınıfıma
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