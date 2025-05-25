Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Mayıs 2025 09:30
Raporluyken istifa edilebilir mi?

Merhaba, ameliyat olduğum için bir süre raporluyum. Bu süreçte istifa dilekçesi vermemde bir engel var mı?

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