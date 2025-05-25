KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


25 Mayıs 2025 10:53
Askerde atanmak

6 aylık er olarak askerdeyim, askerliğim ağustosun sonunda bitecek ve mayıs ayında askerdeyken sağlık bakanlığına tıbbi sekreter olarak atandım. Temmuzdaki ösym merkezi alımında Dhmi melatronik teknikerliğine tercih vermek istiyorum. Atanabilir miyim ? Sorun çıkar mı?


SkuLL059
Aday Memur
25 Mayıs 2025 13:08

Atanmış olduğun yere başlamadığın için ceza olmuyor mu ? Oluyor diye biliyorum.Ösym üzerinden atamalarda yedek olmadığı için yaptırımı mutlaka vardır.

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