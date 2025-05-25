kadro derecem yanlış mı ?

03.11.2015 tarihinde lise mezunu sözleşmeli olarak atandım. 29.06.2016 tarihinde kadrolu olarak tekrar atandım . 10.09.2020 yılında önlisans 07.06.2023 tarihinde de lisans bitirdim kademe derecem 7/3 görünüyor bir yanlışlık var mı

03.11.2015 tarihinde lise mezunu sözleşmeli olarak atandım. 29.06.2016 tarihinde kadrolu olarak tekrar atandım . 10.09.2020 yılında önlisans 07.06.2023 tarihinde de lisans bitirdim kademe derecem 7/3 görünüyor bir yanlışlık var mı