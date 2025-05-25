Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


25 Mayıs 2025 11:51
Kadro Derecesi Yanlış mı ?

03.11.2015 tarihinde lise mezunu sözleşmeli olarak atandım. 29.06.2016 tarihinde kadrolu olarak tekrar atandım . 10.09.2020 yılında önlisans 07.06.2023 tarihinde de lisans bitirdim kademe derecem 7/3 görünüyor bir yanlışlık var mı


since2024
Aday Memur
25 Mayıs 2025 13:36
ben 3 yıllık memurum 7/1 olmuşum sizin baya yanlış

abbas.geribas
Aday Memur
25 Mayıs 2025 14:51
Ben de Kasım 2019'da atandım. Şu an kadroluyum. Benim de 8/1 yazıyor. Doğru mu acaba
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