Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Mayıs 2025 12:36
Tek hekim raporu

Herkese iyi haftasonları

Ben 20 haftalık hamile mübaşirim. Psikiyatriden 24.05.2025 30.05.2025 tarihine kadar raporum var. Raporda 31.05.2025 tarihinde çalışır yazıyor. 31.05.2025 te kadın doğumdan randevum var tekrar kadın doğum bana rapor yazabilir mi rapor bitimi işe başlayış olmadan rapor almanın bir sakıncası var mı? Bilgisi olan yazabilirse sevinirim şimdiden teşekkür ederim.

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