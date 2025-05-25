KOCAELİ/GEBZE-DARICA HAKKINDA

Kocaeli'ne tayin isteyeceğim. Darıca ve Gebze düşünüyorum. Buraları hiç bilmiyorum. Yardıma ihtiyacım var. Öğretmenim. Hangi mahalleleri ikamet eden kişi profilleri bakımından çalışmaya uygundur? Hangi mahalleri ev alıp yaşamak için iyidir? En iyi "Emniyet Güçlerimiz" bileceği için burada sormak istedim.

Kocaeli'ne tayin isteyeceğim. Darıca ve Gebze düşünüyorum. Buraları hiç bilmiyorum. Yardıma ihtiyacım var. Öğretmenim. Hangi mahalleleri ikamet eden kişi profilleri bakımından çalışmaya uygundur? Hangi mahalleri ev alıp yaşamak için iyidir? En iyi "Emniyet Güçlerimiz" bileceği için burada sormak istedim.