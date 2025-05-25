Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mayıs 2025 13:03
KOCAELİ/GEBZE-DARICA HAKKINDA
Kocaeli'ne tayin isteyeceğim. Darıca ve Gebze düşünüyorum. Buraları hiç bilmiyorum. Yardıma ihtiyacım var. Öğretmenim. Hangi mahalleleri ikamet eden kişi profilleri bakımından çalışmaya uygundur? Hangi mahalleri ev alıp yaşamak için iyidir? En iyi "Emniyet Güçlerimiz" bileceği için burada sormak istedim.

Albayrakyesilsancak
Aday Memur
25 Mayıs 2025 13:28
Kocaeli ilçeleri güzel hocam Gebze büyük bir ilçe İstanbul a yakın ama sanayi bölgesi havası iyi değil darıca daha sakin yer sahil kesimi var güzel yer

pls.njdt
Memur
25 Mayıs 2025 13:39
Kesinlikle Gebze Mevlana Mahallesi'ndeki okullri tercih etmelisin Gebze'nin en elit ve en düzgün yeri orayı beğenmezsen Beylikbağı da alternatif olabilir
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