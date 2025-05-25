KOCAELİ/GEBZE-DARICA

Kocaeli'ne tayin isteyeceğim. Darıca ve Gebze düşünüyorum. Buraları hiç bilmiyorum. Yardıma ihtiyacım var. Hangi mahalleleri ikamet eden kişi profilleri bakımından çalışmaya uygundur? Hangi mahalleri ev alıp yaşamak için iyidir?

Kocaeli'ne tayin isteyeceğim. Darıca ve Gebze düşünüyorum. Buraları hiç bilmiyorum. Yardıma ihtiyacım var. Hangi mahalleleri ikamet eden kişi profilleri bakımından çalışmaya uygundur? Hangi mahalleri ev alıp yaşamak için iyidir?