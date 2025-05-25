Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Mayıs 2025 13:05
KOCAELİ/GEBZE-DARICA
Kocaeli'ne tayin isteyeceğim. Darıca ve Gebze düşünüyorum. Buraları hiç bilmiyorum. Yardıma ihtiyacım var. Hangi mahalleleri ikamet eden kişi profilleri bakımından çalışmaya uygundur? Hangi mahalleri ev alıp yaşamak için iyidir?

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