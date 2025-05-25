KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Mayıs 2025 13:18
2024 Bilişim Teknolojileri 95 kontenjan için başvuran 166 kişiyi arıyoruz

2024 bilişim öğretmenliği 95 kontenjan için başvuran arkadaşlar grubumuz var 166 kişi içinden sıralamanızı görmek istiyorsanız sizide bekliyoruz

Gruba gelmek isteyen bana msj atsın link atarım


ylndny123
Aday Memur
25 Mayıs 2025 13:22

https://t.me/+wOVeeThY_wlkNDU8

Toplam 1 mesaj

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