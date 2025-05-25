ne yapmalıyım

arkadaşlar merhaba ben ekiplerde çalışıyorum geceli gündüzlü ikidir geceden çıkıyorum maç görevine yazıyolar diğer kadınlar bürocu çalıştığım yerde onları yazmaları normal iki saatlik uyku alıp sekiz saat ayakta duruyorum dile getirdim ama sizce normal mi

arkadaşlar merhaba ben ekiplerde çalışıyorum geceli gündüzlü ikidir geceden çıkıyorum maç görevine yazıyolar diğer kadınlar bürocu çalıştığım yerde onları yazmaları normal iki saatlik uyku alıp sekiz saat ayakta duruyorum dile getirdim ama sizce normal mi