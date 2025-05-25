Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mayıs 2025 14:03
ne yapmalıyım
arkadaşlar merhaba ben ekiplerde çalışıyorum geceli gündüzlü ikidir geceden çıkıyorum maç görevine yazıyolar diğer kadınlar bürocu çalıştığım yerde onları yazmaları normal iki saatlik uyku alıp sekiz saat ayakta duruyorum dile getirdim ama sizce normal mi

Memur486
Aday Memur
25 Mayıs 2025 14:14
Emniyet için normal, hayatın akışı için normal değil

Albayrakyesilsancak
Aday Memur
25 Mayıs 2025 14:22
görüşe çık derdini anlat

Memurhaps
Şube Müdürü
25 Mayıs 2025 14:27
insanlık dışı

ardabeyy
Şef
25 Mayıs 2025 14:38
alırsın istirahatini yatarsın sonuç olarak hastasın öyle değil mi?
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 atama ana başlıkİcralık polislerMazeret ataması 2025Mesleği bırakıp çiftçilik yapmakEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMeslek içi amir alımı 1 Mayıs ödüllendirmesi2025 banka promosyonuPromosyon iadesi2.defa eşe tabi olma

Sözlük

Roulettee 9 maaş gününden sonra 3 gün krallık yaşayanlar 1 adanalı gaspçı fikri 1 hayatta mutlu olmanın yolları 7 Vuslat mı,hasret mi?Adını sen koy. 9 akademik rakı 6 ciddi bir iş yapıyorum izlenimi veren kişi 1 bugün işe gitmemek için uydurduğum iç ses yalanları 1 ama benim minnoş kalbim.den kasıt? 1 asgari ücret ile uzaya çıkma planlarım 1

Son Haberler

38 İle 'Sarı' Uyarı: Sağanak ve Fırtına GeliyorTürk Şeker 111 İşçi AlacakÇevre Yolu Açıldı: 15 Dakikalık Yol 4 Dakikaya DüştüTürk Dünyası'nın bilim ve araştırma merkezi Türk Akademisi 15 yaşındaErdoğan: Yargıya Hesap Vermekten Kaçamazsınız

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.