Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mayıs 2025 14:03
Sıklıkla ek görev yazılması

arkadaşlar merhaba ben ekiplerde çalışıyorum geceli gündüzlü ikidir geceden çıkıyorum maç görevine yazıyolar diğer kadınlar bürocu çalıştığım yerde onları yazmaları normal iki saatlik uyku alıp sekiz saat ayakta duruyorum dile getirdim ama sizce normal mi


Memur486
Aday Memur
25 Mayıs 2025 14:14
Emniyet için normal, hayatın akışı için normal değil

Albayrakyesilsancak
Aday Memur
25 Mayıs 2025 14:22
görüşe çık derdini anlat

Memurhaps
Şube Müdürü
25 Mayıs 2025 14:27
insanlık dışı

ardabeyy
Şef
25 Mayıs 2025 14:38
alırsın istirahatini yatarsın sonuç olarak hastasın öyle değil mi?
Toplam 4 mesaj

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