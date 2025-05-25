Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mayıs 2025 14:17
polis okulu sağlıktan elenenler için GİH
mahkeme kararıyla polis okulundan elenenler için gih ile dönme

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