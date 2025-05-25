Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Mayıs 2025 16:14
2025 yılı Proje okuluna atama sonrası il dışı eş durumu mazeret tayini istenebilirmi?
2025 yılı Proje okuluna atama sonrası il dışı eş durumu mazeret tayini istenebilirmi?

bahçesaray
Şef
25 Mayıs 2025 16:17
engel yok

Fatih TURAB
Aday Memur
25 Mayıs 2025 16:26
İstenebilir Hocam.
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