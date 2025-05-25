Engelli öğretmen tayini

Evet, %40 engellilik üzerinden başvuruda istediğiniz yeri tercih etmenizde bir sakınca yok. üstelik bir defa başvuru diye birşey de yok.

Tek sıkıntı misal aynı il içinde 7 defa başvurdu yaptım istediğim yer gelmedi.

dile benden istediğin yer gelsin, öyle bişey yok yani. :D

gerçi il dışında durum ne bilmiyorum fakat zırt pırt il değiştiririm diye bir düşünce hasıl olmuş olsa bunun nasıl bir mantığı var ben anlamadım, Allah tecrübe etmekten korusun inşallah amin.