Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Mayıs 2025 17:24
Engelli öğretmen tayini

Ben yüzde 44 engelliyim. Engelli öğretmenlere 3 yıl beklemeden bir defaya mahsus tayin hakkı veriliyormuş. Bunun için dilekçe ile talepte bulunsam tayin olabilirmiyim?


Peyami.safa81
Aday Memur
25 Mayıs 2025 17:50

Yazın özür grubu ataması içinde engelli tayini var ordan başvuracaksın.


Dalaras
Şube Müdürü
25 Mayıs 2025 18:29

Peki tercih yaparken istedigim sehri secebiliyormuyum?

Peyami.safa81, 2 saat önce

Yazın özür grubu ataması içinde engelli tayini var ordan başvuracaksın.


kimuni
Daire Başkanı
25 Mayıs 2025 18:37

evet seçebiliyorsunuz. Sanıyorum engellilik raporu ile tayin ile sağlık mazereti ile tayin birbirine karıştırılıyor.

Dalaras, 1 saat önce

Peki tercih yaparken istedigim sehri secebiliyormuyum?


kimuni
Daire Başkanı
25 Mayıs 2025 18:38

yalnız sectiğiniz yer gelmeyebilir onu söyleyeyim de...


bahçesaray
Şef
25 Mayıs 2025 18:43
1 %40 engellilik üzerinden var 2 sağlık problemleri, kendi ailesi ya da anne bab üzerinden
kimuni, 58 dk. önce

evet seçebiliyorsunuz. Sanıyorum engellilik raporu ile tayin ile sağlık mazereti ile tayin birbirine karıştırılıyor.


kimuni
Daire Başkanı
25 Mayıs 2025 18:48

Evet, %40 engellilik üzerinden başvuruda istediğiniz yeri tercih etmenizde bir sakınca yok. üstelik bir defa başvuru diye birşey de yok.

Tek sıkıntı misal aynı il içinde 7 defa başvurdu yaptım istediğim yer gelmedi.

dile benden istediğin yer gelsin, öyle bişey yok yani. :D

gerçi il dışında durum ne bilmiyorum fakat zırt pırt il değiştiririm diye bir düşünce hasıl olmuş olsa bunun nasıl bir mantığı var ben anlamadım, Allah tecrübe etmekten korusun inşallah amin.

bahçesaray, 52 dk. önce
1 %40 engellilik üzerinden var 2 sağlık problemleri, kendi ailesi ya da anne bab üzerinden

Peyami.safa81
Aday Memur
25 Mayıs 2025 19:08

Engellilerin puan üstünlüğünden muaf tutulması lazım. Puan üstünlüğüne göre tayin çok zor hatta imkansız. Ancak il emri verilirse gidebilirsin.


Ayşegül2320
Memur
25 Mayıs 2025 19:13

Engellileri puandan muaf tutarsan diğer insanlar nasıl tayin olacak ?

Peyami.safa81, 27 dk. önce

Engellilerin puan üstünlüğünden muaf tutulması lazım. Puan üstünlüğüne göre tayin çok zor hatta imkansız. Ancak il emri verilirse gidebilirsin.

Toplam 8 mesaj

Çok Yazılan Konular

1. sınıfta sınıf değişikliği ÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Kurban bayramı tatili uzar mı?Öğrenci gelmezse ek ders sorunu!!!İl içi sıramatik sistemiİliçi İptalEngelli öğretmen tayiniYusuf Tekin istifa etmeli mi?Ek ders bayramdan önce yatar mı?Yer değiştirme işlemlerinde kontenjan verilmeyecektir ifadesi.

Sözlük

Haftasonu yapılabilecek etkinlikler 2 Dünya sürgününün çabuk bitmesi düşüncesi 1 bilinmeyen hobi ve ilginç yeteneğim 5 Sığınak Şarkılar 7 günün sözü 4 netflix açıp ne izleyeceğine karar verememek 2 Sizi rahatsız etmeye geldim 1 Ruh halini şarkı sözleriyle anlat 3 arabası olmayan erkek 2 sabah diyete başlayıp akşam iskender ile son verenler 2

Son Haberler

2 Otobüsün Çarpıştığı Kazada 28 Kişi Yaralandı7. Etnospor Kültür Festivali'nin kapanış töreni yapıldıEkonomi Zirvesi: Türkiye ve Suriye'den Tarihi İş Birliği AdımıÇevre Yolu Açıldı: 15 Dakikalık Yol 4 Dakikaya DüştüNikah Dairelerinde 25.05.2025 Yoğunluğu

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.