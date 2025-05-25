Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Mayıs 2025 17:24
Engelli öğretmenin tek seferlik yer değiştirme talebi.

Ben yüzde 44 engelliyim. Engelli öğretmenlere 3 yıl beklemeden bir defaya mahsus tayin hakkı veriliyormuş. Bunun için dilekçe ile talepte bulunsam tayin olabilirmiyim?


Peyami.safa81
Aday Memur
25 Mayıs 2025 17:50

Yazın özür grubu ataması içinde engelli tayini var ordan başvuracaksın.


Dalaras
Şube Müdürü
25 Mayıs 2025 18:29

Peki tercih yaparken istedigim sehri secebiliyormuyum?

Peyami.safa81, Dün

Yazın özür grubu ataması içinde engelli tayini var ordan başvuracaksın.


kimuni
Daire Başkanı
25 Mayıs 2025 18:37

evet seçebiliyorsunuz. Sanıyorum engellilik raporu ile tayin ile sağlık mazereti ile tayin birbirine karıştırılıyor.

Dalaras, Dün

Peki tercih yaparken istedigim sehri secebiliyormuyum?


kimuni
Daire Başkanı
25 Mayıs 2025 18:38

yalnız sectiğiniz yer gelmeyebilir onu söyleyeyim de...


bahçesaray
Şef
25 Mayıs 2025 18:43
1 %40 engellilik üzerinden var 2 sağlık problemleri, kendi ailesi ya da anne bab üzerinden
kimuni, Dün

evet seçebiliyorsunuz. Sanıyorum engellilik raporu ile tayin ile sağlık mazereti ile tayin birbirine karıştırılıyor.


kimuni
Daire Başkanı
25 Mayıs 2025 18:48

Evet, %40 engellilik üzerinden başvuruda istediğiniz yeri tercih etmenizde bir sakınca yok. üstelik bir defa başvuru diye birşey de yok.

Tek sıkıntı misal aynı il içinde 7 defa başvurdu yaptım istediğim yer gelmedi.

dile benden istediğin yer gelsin, öyle bişey yok yani. :D

gerçi il dışında durum ne bilmiyorum fakat zırt pırt il değiştiririm diye bir düşünce hasıl olmuş olsa bunun nasıl bir mantığı var ben anlamadım, Allah tecrübe etmekten korusun inşallah amin.

bahçesaray, Dün
1 %40 engellilik üzerinden var 2 sağlık problemleri, kendi ailesi ya da anne bab üzerinden

Peyami.safa81
Aday Memur
25 Mayıs 2025 19:08

Engellilerin puan üstünlüğünden muaf tutulması lazım. Puan üstünlüğüne göre tayin çok zor hatta imkansız. Ancak il emri verilirse gidebilirsin.


Ayşegül2320
Memur
25 Mayıs 2025 19:13

Engellileri puandan muaf tutarsan diğer insanlar nasıl tayin olacak ?

Peyami.safa81, Dün

Engellilerin puan üstünlüğünden muaf tutulması lazım. Puan üstünlüğüne göre tayin çok zor hatta imkansız. Ancak il emri verilirse gidebilirsin.


Dalaras
Şube Müdürü
25 Mayıs 2025 19:37

İl emri verilir mi hocam? Son 5 seneyi baz aldigimizda kac kez il emri verildi?

Peyami.safa81, Dün

Engellilerin puan üstünlüğünden muaf tutulması lazım. Puan üstünlüğüne göre tayin çok zor hatta imkansız. Ancak il emri verilirse gidebilirsin.


Dalaras
Şube Müdürü
25 Mayıs 2025 19:39

Hocam engelli tayininde tek bir sehir mi secebiliyoruz, yoksa birden fazla şehir tercih edebiliyormuyuz?

kimuni, Dün

yalnız sectiğiniz yer gelmeyebilir onu söyleyeyim de...


Peyami.safa81
Aday Memur
25 Mayıs 2025 22:54

Kaç tane engelli öğretmen var sanki tayin isteyen? Zaten büyük bölümü kendi memleketinde. Ancak olağandışı bir durum olduğunda tayin istiyorlar. O kadar da pozitif ayrımcılık olsun.

Ayşegül2320, Dün

Engellileri puandan muaf tutarsan diğer insanlar nasıl tayin olacak ?


Peyami.safa81
Aday Memur
25 Mayıs 2025 22:56

Çok takip edemedim ama genelde veriliyor. Tek şehir seçebiliyorsun bu arada.

Dalaras, Dün

İl emri verilir mi hocam? Son 5 seneyi baz aldigimizda kac kez il emri verildi?


kimuni
Daire Başkanı
25 Mayıs 2025 23:04

hocam kendim için tercih yaparken hiç ama hiç düşünmedim böyle bir şeyi. Çünkü tam da üstteki arkadaşın da dediği gibi gerçekten olağandışı ve gerçekten ihtiyaç durumu hasıl olduğundan dolayı tercih yapmıştım.

yalnız, şöyle ki bence bir den fazla şehri seçmek de teknik açıdan mümkün hatta yerinde olur. hani benim engelim şu diye herkesin engeli o dur veya o türden olmalı diye bir şey yok ki.

Sözgelimi bir engelli öğretmen arkadaşımızın diyelim bir engeli var ve onun tedavisi X,,Y,Z,T gibi 4 büyük şehirde yapılabiliyor olsun veya sadece büyük şehirlerde yapılabiliyor olsun. Daha fazla alternatiflerde olabilir.

şimdi kimse de çıkıp demez heralde sen neden bu kadar farklı şehirleri tercih ettin diye. yada neden birden fazla şehri tercih ettin diye.

dilerseniz (benim önerim) kılavuz yayınlanınca okuyun hocam dikkatle. Sadece hatırladığım kadarı ile prosedür olarak anlatmış olduğunuz anlamda tercih yapmanın önünde bir engel yok.

Yinede gideceğiniz yeri iyi belirlemenizi tavsiye ederim (özellikle aciliyeti yok ise)

ben buraya bi geldim çakılıp kaldım hocam. :D hoş artık seviyorum dediğim gibi bu şirin ilçeyi. Sadece müdürüm çok acımasız davranıyor ona ne yaptım işimi bu kadar zora soktu anlamadım. neyse...

Allah her işi layıkı ile bilir. Elhamdulillah her hal üzere.

Dalaras, Dün

Hocam engelli tayininde tek bir sehir mi secebiliyoruz, yoksa birden fazla şehir tercih edebiliyormuyuz?


Ayşegül2320
Memur
26 Mayıs 2025 00:59

O kadar derken atanırken kolay çalışmak kolay atanmak kolay ? DHa ne istiyotsunuz ? Kac tane mi her okulda var birkaç tane

Peyami.safa81, 11 saat önce

Kaç tane engelli öğretmen var sanki tayin isteyen? Zaten büyük bölümü kendi memleketinde. Ancak olağandışı bir durum olduğunda tayin istiyorlar. O kadar da pozitif ayrımcılık olsun.


bahçesaray
Şef
26 Mayıs 2025 06:18
anne, baba üzerinden istenirse anne -babanın adresi, diğerlerinde Türkiye nin her yeri istene biliyor

Burak Eker67
Daire Başkanı
26 Mayıs 2025 08:43

merhaba, son yapılan engelli öğretmen atamasında başka bir şehre atanan biri göreve başlamadan dilekçeyle kendi memleketine tayin alabiliyor mu?


Peyami.safa81
Aday Memur
26 Mayıs 2025 09:30

Her okulda var derken hepsi her yıl tayin mi istiyor? Zaten büyük bölümü ilk atamada istediği yere atanıyor ancak bazen hastalığı ilerleyenler bulunduğu yerde tedavi imkanı olmayanlar tayin istemek zorunda kalabiliyor. Hayatımız zaten hastanelerde zorluklarla geçiyor çalışma hayatımızın biraz kolaylaştırılması neden zorunuza gidiyor anlamadım.

Ayşegül2320, 9 saat önce

O kadar derken atanırken kolay çalışmak kolay atanmak kolay ? DHa ne istiyotsunuz ? Kac tane mi her okulda var birkaç tane


Ayşegül2320
Memur
26 Mayıs 2025 10:02

Birçok ilde il merkezinde her branştan 1 kişi ya açılıyor ya açılmıyor. Onu da bu şekilde doldurursun 20 sene beklemiş kişilere haksızlık olmayacak mi biraz mantik

Peyami.safa81, 41 dk. önce

Her okulda var derken hepsi her yıl tayin mi istiyor? Zaten büyük bölümü ilk atamada istediği yere atanıyor ancak bazen hastalığı ilerleyenler bulunduğu yerde tedavi imkanı olmayanlar tayin istemek zorunda kalabiliyor. Hayatımız zaten hastanelerde zorluklarla geçiyor çalışma hayatımızın biraz kolaylaştırılması neden zorunuza gidiyor anlamadım.

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