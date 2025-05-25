Engelli öğretmenin tek seferlik yer değiştirme talebi.

hocam kendim için tercih yaparken hiç ama hiç düşünmedim böyle bir şeyi. Çünkü tam da üstteki arkadaşın da dediği gibi gerçekten olağandışı ve gerçekten ihtiyaç durumu hasıl olduğundan dolayı tercih yapmıştım.

yalnız, şöyle ki bence bir den fazla şehri seçmek de teknik açıdan mümkün hatta yerinde olur. hani benim engelim şu diye herkesin engeli o dur veya o türden olmalı diye bir şey yok ki.

Sözgelimi bir engelli öğretmen arkadaşımızın diyelim bir engeli var ve onun tedavisi X,,Y,Z,T gibi 4 büyük şehirde yapılabiliyor olsun veya sadece büyük şehirlerde yapılabiliyor olsun. Daha fazla alternatiflerde olabilir.

şimdi kimse de çıkıp demez heralde sen neden bu kadar farklı şehirleri tercih ettin diye. yada neden birden fazla şehri tercih ettin diye.

dilerseniz (benim önerim) kılavuz yayınlanınca okuyun hocam dikkatle. Sadece hatırladığım kadarı ile prosedür olarak anlatmış olduğunuz anlamda tercih yapmanın önünde bir engel yok.

Yinede gideceğiniz yeri iyi belirlemenizi tavsiye ederim (özellikle aciliyeti yok ise)

ben buraya bi geldim çakılıp kaldım hocam. :D hoş artık seviyorum dediğim gibi bu şirin ilçeyi. Sadece müdürüm çok acımasız davranıyor ona ne yaptım işimi bu kadar zora soktu anlamadım. neyse...

Allah her işi layıkı ile bilir. Elhamdulillah her hal üzere.