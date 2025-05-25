Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mayıs 2025 18:37
Sağlık sebebiyle yer değişikliği (bitmemiş görev süresi)

Sağlık sebebiyle doğudan batıya atanınca durum ortadan kalktığı zaman aynı yerde mi devam ediyoruz? Bulunduğum yer 2 yıldı sistem nasıl?

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