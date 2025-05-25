Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


25 Mayıs 2025 18:54
ÇŞB Uzman Yardımcılığı Hakkında
Herkese merhabalar. Bakanlık merkez teşkilatta uzman yardımcısının çalışma koşulları nasıldır? İnşaat mühendisi uzman yardımcısı neler yapar merkez teşkilatta? Aradım ama bi bilgi bulamadım yardımcı olursanız sevinirim.

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