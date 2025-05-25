Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Mayıs 2025 19:32
Bayram Tatili Hakkında
Fahrettin Altun: "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere kamu çalışanlarımız İDARİ izinli sayılacaktır." Arkadaşlar, bayram resmi tatil değil mi? Nasıl idari izin oluyor

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