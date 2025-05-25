Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Mayıs 2025 19:52
Sıra Ataması Takvim Sorunu

Son senelerde il içi yer değiştirmelerde karşılaştığımız en

büyük problem şu şekilde;

-Ekim ayında norm güncellemeleri yapılır.

Öğretmen sayısının ve bundan dolayı sirkülasyonun fazla

olduğu merkezi okullarda norm açığı oluşur.

-Kasım ayında il emri ile depoya atanmış görece düşük puanlı öğretmenler norm

fazlası ataması ile en güzel okullara yerleşir.

-Şubat ayında mazerete bağlı yer değiştirmelere bile okul

kalmaz.

Şu an en düşük puanlı öğretmenler en merkezi okullarda çalışırken yüksek puanlı

öğretmenler her sene bir umut birkaç tane okul açılır mı diye beklemekte.

Sistem bu adaletsizliğe senelerdir izin veriyor.

Sıra ataması takvimi bu haliyle bu soruna çözüm üretememektedir.

Sistem bu şekilde ilerlemese zaten il içi atamalarında öğretmenler puanlarına

göre adaletli bir şekilde atanabileceklerdir. Sıra ataması takvimi asıl

problemin olduğu bu takvim dışında kalmaktadır.

Sıralar son kez 11 ağustosta çalıştırılacak ve norm ihtiyaçları ekim ayında

güncellenecektir.

Sıra atamasının norm güncellemesinden sonra tekrar yapılması gerekmektedir.

Hatta önceden uygulandığı üzere bir sonraki yer değiştirme

takvimine kadar sıramatiğin sürekli çalıştırılması gerekmektedir.

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