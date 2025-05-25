Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Mayıs 2025 20:38
Promosyon
kasımda ne kadar promosyon alırız acaba tahmini bilgisi olan varmı arkadaşlar.

ahmet1954
Aday Memur
25 Mayıs 2025 20:41

150 bin civarı olur gibi


Fenerbahce19.07
Memur
25 Mayıs 2025 20:42
ilk once 1 maas civari verilecek diye haberler cikar tepki verilir sonra 1.5 maas civarina bizi kandirirlar

Fahrettin şahin
25 Mayıs 2025 20:42
öyle olur inşallah
ahmet1954, 1 saat önce

150 bin civarı olur gibi


34Kosovalı
Aday Memur
25 Mayıs 2025 20:58
3 haneli bir sayı beklemeyin arkadaşlar promosyonda

VatanMilletTrabzon
25 Mayıs 2025 21:25
80K+2 Kutu Kesme Şeker
Toplam 5 mesaj

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