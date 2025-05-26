Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


26 Mayıs 2025 07:54
Sağlık Mazereti Sonlanması

mazeretle geleli 1 yıl olmak üzere ve mazeretim sonlandı önümüzdeki ocak ayında evrak veremezsem direk eski yerime mi gönderiliyorum yine de kalma şansım yok mudur ya da asm ile anlaşsam senelik sözleşmem varken gönderirler mi yine de 2 yıl dolmadan iller arasına da başvuramıyormuşuz

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