Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mayıs 2025 09:48
Rütbe terfi

Emniyet rütbe terfi tek başlık (Terfi etmez-Kadrosuzluk)

Çok Yazılan Konular

2025 atama ana başlıkİcralık polislerMazeret ataması 2025Mesleği bırakıp çiftçilik yapmakEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2025 banka promosyonuPromosyon iadesi2.defa eşe tabi olmaÇ.m.b çalışma sistemiMeslek içi amir alımı

Sözlük

Sığınak Şarkılar 4 İçe Kapanış 7 Pazartesi olmadan olmaz mıydı? 1 hüzün 2 bebeklerini öptürmek istemeyen anneler 3 şah damarı 1 Dünya sürgününün çabuk bitmesi düşüncesi 1 Hayatın bir kitap olsa adı ne olurdu? 4 hayatta mutlu olmanın yolları 6 Bir anını anlat 5

Son Haberler

Borsa haftaya yükselişle başladıİntihal ve Sahte Yayınla Profesörlük! Eski Dekanının Unvanı İptal EdildiFabrika Gibi Lise! Yıllık 5 Milyon TL Ciro YapıyorAltın Fiyatlarında Düşüş! Gram Altın 4.190 TL'ye GerilediDoğa yürüyüşünde kaybolan il müdür yardımcısı aranıyor

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.