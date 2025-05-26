Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mayıs 2025 09:48
Rütbe terfii kararına itiraz ve dava süreci

Emniyet rütbe terfi tek başlık (Terfi etmez-Kadrosuzluk)


pls1940
Aday Memur
26 Mayıs 2025 12:23

Dava ac kazanirsın sıkma canını


nebininçogulu
Aday Memur
26 Mayıs 2025 12:41

https://x.com/Av_EmbiyaDOGAN/status/1926935148185964855

dava dilekçesinde bu kararı emsal gösterebilir miyiz?


pls1940
Aday Memur
26 Mayıs 2025 12:58

Kardesim kadro yetersizligi ise alirsiniz rutbenizi dava ile sıkmayın canınızı dusuncem bu


Policeofficerr
Memur
26 Mayıs 2025 13:39

Dava açacam zaten açmayı düşünen varsa özelden yazabilir


Muzafferdoganay
Aday Memur
26 Mayıs 2025 13:52

Mutlaka dava açın, emniyet bu konularda çok haksızlık yapıyor, iki amirim dava açtı kazandılar


Policeofficerr
Memur
26 Mayıs 2025 15:20

Evet örnekleri var

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 atama ana başlıkMazeret ataması 20252025 tercih dışı atananlarEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerMesleği bırakıp çiftçilik yapmakİbka verdiği halde 2. şark ataması yapılanlarKaçıncı tercihiniz geldi?2025 banka promosyonuPromosyon iadesi

Sözlük

Şuanki hislerinle kendi şiirini yaz 4 Şuursuz aşk 1 şah damarı 1 Pazartesi olmadan olmaz mıydı? 4 buzdolabına bakıp ne yiyeceğim diye saatlerce düşünmek 3 kilo alamamak 1 Fenerbahçe beko eurolig şampiyonu 1 sana bir çift lafım var 1 Zaman makinası olsa nereye gitmek isterdiniz? 4 eurovision 2025 5

Son Haberler

Diyarbakır'da Otomobil, Minibüs ve Mikser Kazası: 11 Yaralı3,8 Milyar TL Küçükbaş Hayvancılık Desteği Ödemesi BaşladıKonya'da Eşini Bıçaklayan Zanlı TutuklandıAltının gram fiyatı 4 bin 188 liraya yükseldiAK Parti MKYK Toplantısı Erdoğan Başkanlığında Başladı

Editörün Seçimi

Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEn Düşük Memur Maaşı Yoksulluk Sınırı Olan 79.413 TL Olmalı.Bayram da bi kere çift maaş istiyoruzMayıs ayı enflasyon tahminleri ?2025 Mayıs maaşlarımızı yazalımSağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olmasıAylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.