2025 tercih dışı atananlar

11-15 grubu puan 10.776 ya benim anlamadığım şey hadi ilk tercih aydın gelmedi hadi sekti İzmir ya o da sekti Ankara 3. tercihim di gittiler 55. tercih İstanbul

11-15 grubu puan 10.776 ya benim anlamadığım şey hadi ilk tercih aydın gelmedi hadi sekti İzmir ya o da sekti Ankara 3. tercihim di gittiler 55. tercih İstanbul