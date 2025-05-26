Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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26 Mayıs 2025 10:41
2025 tercih dışı atananlar

Benim gibi tercih dışı istanbul çıkan varmi


Kendidünyasında
Memur
26 Mayıs 2025 10:42

Tercih dışı çıkan arkadaşlar bende 2 yıl önce aynı duyguyu yaşadım zor bir süreç Allah yardımcınız olsun


Zambirli
Aday Memur
26 Mayıs 2025 10:44

Neresi çıkmıştı

Kendidünyasında, 4 saat önce

Tercih dışı çıkan arkadaşlar bende 2 yıl önce aynı duyguyu yaşadım zor bir süreç Allah yardımcınız olsun


Bizekiydilar
Şef
26 Mayıs 2025 10:51

13 .yıl hakakri sırnak ankara istanbul(9 ay)sonrası yine istanbul. Saka gibi. Sistemin berbatlıgı. İstnabulu en sona yazmıstık memleket ve civarını ilk 10a yazmıstık. Resmennpuana bakmamıslar biz daha önce üsülsüz istanbul atamasındna dolayı dava etmiştik davayı kazandık resmen bizden intikam almıslar tekrar istanbula vermişler hak mı adaletmi. Ankarada yattık mı sanki. Hakkaride hendek dönemi görev yapmıstık sırnakta cetin dönemde görev yapmıstık hak mı bu. Rabbim col cocgumuzun hakkını bunlardan fitik fitil cıkarsın rezilmettiler bizi son 2 yıldır ordan oraya savrulduk zehir ettiler meslegi burnumzdan getirdiler


Bizekiydilar
Şef
26 Mayıs 2025 10:52

5 yıllık memur istedigi yere gidiyor 13 yıllık memur pis yerlerde ve ankarada calısmasına ragmen istanbula cakılıyor. Rabbim yanlarına bırakmasın bu torpilli kura sisteminden sonra.


Bizekiydilar
Şef
26 Mayıs 2025 10:54

Tayini olan arkadaslaea hayırlı olsun ama niz cok üzgünüz onca senemiz çöp artık ailelere yakın oluruz derken 1400 km uzaga attılar puan sistemi yalan toki kuralarıda kurayla cekilşyor sanıyoruz ama oyle bir torpil dönüyorki deprem bolgesnde, kırmızı butona basıyoşar güya halbuki torpilliler yine istedigi noltalara yazılıyor. İstedigi yere gidemeyen arkadaslar adına da Cok üzgünüm rabbim yardımcımz olsun


Policeofficerr
Memur
26 Mayıs 2025 11:00

Dava açın arkadaşlar banada ankara geldi emniyet hangi puanla hangi ile atama yapmış yayınlasın


Baysel12
Aday Memur
26 Mayıs 2025 11:08

13yıl istanbul ama 13. Tercih urfa hakmı adaletmi bu ipkada vermiştim oysaki


Zambirli
Aday Memur
26 Mayıs 2025 11:09

Rabbim yardimciniz olsun torpil yoksa malesef istanbuls kaçınılmaz gibi bu sistemde

Bizekiydilar, 3 saat önce

Tayini olan arkadaslaea hayırlı olsun ama niz cok üzgünüz onca senemiz çöp artık ailelere yakın oluruz derken 1400 km uzaga attılar puan sistemi yalan toki kuralarıda kurayla cekilşyor sanıyoruz ama oyle bir torpil dönüyorki deprem bolgesnde, kırmızı butona basıyoşar güya halbuki torpilliler yine istedigi noltalara yazılıyor. İstedigi yere gidemeyen arkadaslar adına da Cok üzgünüm rabbim yardımcımz olsun


muratcan58
Şube Müdürü
26 Mayıs 2025 11:09

ilk şark mı urfa

Baysel12, 3 saat önce

13yıl istanbul ama 13. Tercih urfa hakmı adaletmi bu ipkada vermiştim oysaki


Yılmaz8765
Aday Memur
26 Mayıs 2025 11:11
torpillilere hakkım haram zıkkım olsun yıllardır İstanbul 9.senem yine gondermediler küçük ilcelerde senelerce çalışan meslektaslarim hakkım haram zıkkım olsun elbet çıkacak bir yerinizden

Solotürk0123
Aday Memur
26 Mayıs 2025 11:13
Urfa cok iyi gidince anlarsın iyiki gelmişim dersin ilk sene aglarsin niye cikti diye giderkende aglarsin niye gidiyorum diye
Baysel12, 3 saat önce

13yıl istanbul ama 13. Tercih urfa hakmı adaletmi bu ipkada vermiştim oysaki


Baysel12
Aday Memur
26 Mayıs 2025 11:15

Evet ilk şark

muratcan58, 3 saat önce

ilk şark mı urfa


Ankaralımemur41
Şef
26 Mayıs 2025 11:20
tercih dışı nasıl çıktı anlamadım.Tüm iller yazıldı tercih dışı gelemezki

captain42m
Memur
26 Mayıs 2025 11:22
tercih 55 İstanbul

Sigsauerq
Aday Memur
26 Mayıs 2025 11:22

Daha nasıl tercih yaptığını bilmiyor başlık açmış şef

Ankaralımemur41, 3 saat önce
tercih dışı nasıl çıktı anlamadım.Tüm iller yazıldı tercih dışı gelemezki

Bizekiydilar
Şef
26 Mayıs 2025 11:23

Abi 3 yıllık memur 3.tericihne gidiyor 13 yıllık memur en son tercihi iatanbula gidiyor? Daha önce hakkari sırnak ankara calıstık. Özel harekattan cıkıs verem herkesi istanbula cakmıslar puan flan bakmadan. Herkesi yerlerine yerlestirip istanulada sona kalan sube cıkıslıları cakmıslar

Ankaralımemur41, 3 saat önce
tercih dışı nasıl çıktı anlamadım.Tüm iller yazıldı tercih dışı gelemezki

captain42m
Memur
26 Mayıs 2025 11:24
11-15 grubu puan 10.776 ya benim anlamadığım şey hadi ilk tercih aydın gelmedi hadi sekti İzmir ya o da sekti Ankara 3. tercihim di gittiler 55. tercih İstanbul

VatanMilletTrabzon
26 Mayıs 2025 11:26
11-15 grubunun alt yılı olan 11. yılındaysan olabilir bu sistemin dezavantajı o.
captain42m, 3 saat önce
11-15 grubu puan 10.776 ya benim anlamadığım şey hadi ilk tercih aydın gelmedi hadi sekti İzmir ya o da sekti Ankara 3. tercihim di gittiler 55. tercih İstanbul

Kendidünyasında
Memur
26 Mayıs 2025 11:35

İstanbul çıkmıştı seneye gönüllü şark açılırsa kaçmaya çalışacam

Zambirli, 3 saat önce

Neresi çıkmıştı


Sigsauerq
Aday Memur
26 Mayıs 2025 11:39

Tercih dışı diye bir yok sen nasıl tercih yaptığını bilmiyormusun

Toplam 55 mesaj
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