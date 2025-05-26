Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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26 Mayıs 2025 10:51
İbka verdiği halde 2. şark ataması yapılanlar

arkadaşlar ipka verip 2 sark için ataması yapılan var mı ?


nobody3465
Aday Memur
26 Mayıs 2025 10:59
2. şark ipkalarının tamamı Genel Müdürlükçe kabul edilmiş

Yorgunadam34
Aday Memur
26 Mayıs 2025 11:00

2. Şark gidiyorum ilk ipka kabul olmadı :)

nobody3465, 3 saat önce
2. şark ipkalarının tamamı Genel Müdürlükçe kabul edilmiş

cagataysahin
Aday Memur
26 Mayıs 2025 11:02
Bi sıkıntı falan mı yaşadın dostum normalde çok nadir 2. sarka gönderilen
Yorgunadam34, 3 saat önce

2. Şark gidiyorum ilk ipka kabul olmadı :)


Treewa
Memur
26 Mayıs 2025 11:03

Arkadaşın 2.şark ilk ipka kabuk olmamış


reis__05
Aday Memur
26 Mayıs 2025 11:05
İstanbul'dan da bir arkadaşın 2. ipkası mardin'e göndermişler

Yorgunadam34
Aday Memur
26 Mayıs 2025 11:06

Geçen yul ceza aldım 6 ay kıdem başka sorun yok

Cezasi olanları yollamislar demekki hayırlı olsun herkese gider geliriz :)


cagataysahin
Aday Memur
26 Mayıs 2025 11:07
belli değil devrem neye istinaden gönderildiği. hayırlı olsun Allah utandırmasın
Yorgunadam34, 3 saat önce

Geçen yul ceza aldım 6 ay kıdem başka sorun yok

Cezasi olanları yollamislar demekki hayırlı olsun herkese gider geliriz :)


muratcan58
Şube Müdürü
26 Mayıs 2025 11:07

genelde soruşturma ceza alanları ikinci şarka göndermişler onun haricinde ikinci şark çıkan duymadım


Treewa
Memur
26 Mayıs 2025 11:11

2 arkadşımın çıktı 1 i şube diğeri koruma şube birinin koruması ikisininde 2. Şark çıktı ipka ret soruşturmaları felan yok soruşturması olan 3 kişinin ipkası kabul olmuş yani soruşturmayla alakası yok.

muratcan58, 3 saat önce

genelde soruşturma ceza alanları ikinci şarka göndermişler onun haricinde ikinci şark çıkan duymadım


muratcan58
Şube Müdürü
26 Mayıs 2025 11:21

kaçıncı ipkları acaba benim arkadaşlardan çıkanların hepsi soruşturma yada sıkıntısı olanlar. Yani ikinci şarka mantıklı bir açıklmaya arıyor herkes ama yok sanırım neye göre göderiyorlar

Treewa, 3 saat önce

2 arkadşımın çıktı 1 i şube diğeri koruma şube birinin koruması ikisininde 2. Şark çıktı ipka ret soruşturmaları felan yok soruşturması olan 3 kişinin ipkası kabul olmuş yani soruşturmayla alakası yok.


Treewa
Memur
26 Mayıs 2025 11:28

Yani 2. Şark konusunun kalkmayacağını gösteriyor çünkü çok kişinin tayini çıkmış. Neye göre sorusunu bilemedim karışık ama soruşturmayla alakası yok

muratcan58, 3 saat önce

kaçıncı ipkları acaba benim arkadaşlardan çıkanların hepsi soruşturma yada sıkıntısı olanlar. Yani ikinci şarka mantıklı bir açıklmaya arıyor herkes ama yok sanırım neye göre göderiyorlar


nobody3465
Aday Memur
26 Mayıs 2025 11:39
seneye iller daha da azalırsa . 2. şark istesen bile gelmez daha.

Treewa
Memur
26 Mayıs 2025 11:46

:)

nobody3465, 3 saat önce
seneye iller daha da azalırsa . 2. şark istesen bile gelmez daha.

Kemalaydın55
Memur
26 Mayıs 2025 11:50

2. Şarkı çıkanlar şubeci veya şube kurslular


muratcan58
Şube Müdürü
26 Mayıs 2025 11:50

deprem nedeni ile ikinci şark olan illerde seneye çıkarsa az il kalıyor sürelerde uzadı inşallah kalklar Allah herkesin gönlüne göre versin


ghostxxa
Memur
26 Mayıs 2025 11:55
Treewa, dertlenip, tasalanma herkes 2. sarka gidecek. Mutlu ol.

Solotürk0123
Aday Memur
26 Mayıs 2025 11:57
Gecen sene bati iline atandim dogu dan cift sark bitirdim ama keske 3.4. Gonullu şarka verseler kendi adima cok isterim

Kemalaydın55
Memur
26 Mayıs 2025 11:59

Kardeş zaten şarka gıden 7000 küsür kişi.herkesde kalmış 2. Şark ipkası şubeci hariç üzülla az daha.

Treewa, 3 saat önce

Yani 2. Şark konusunun kalkmayacağını gösteriyor çünkü çok kişinin tayini çıkmış. Neye göre sorusunu bilemedim karışık ama soruşturmayla alakası yok


Brse
Şef
26 Mayıs 2025 12:07

Yıl sonu 2. Şark tarih olacak inşallah.bende buraya yazmaktan kurtulacağım :)


Gks9769
Aday Memur
26 Mayıs 2025 12:09

Merhaba polislerin bundan sonraki ataması ne zaman bilgi verebilir misiniz Haziran diyor Haziran'da tekrar tayin isteyebilir miyiz

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