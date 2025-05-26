Atamaya tabi olmayıp tayin isteyenler: Kayıt bulunamadı

arkadaslar benimde oyle yaziyor ama kabul edilmedigi icin ole yaziyor bir hafta sonra da olumsuz geliyor daha oncede boyle oldu. bilmiyorum aksi olan var mi varsa yazsin biraz daha umitlenelim

arkadaslar benimde oyle yaziyor ama kabul edilmedigi icin ole yaziyor bir hafta sonra da olumsuz geliyor daha oncede boyle oldu. bilmiyorum aksi olan var mi varsa yazsin biraz daha umitlenelim