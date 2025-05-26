Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mayıs 2025 10:57
Atamaya tabi olmayıp tayin isteyenler: Kayıt bulunamadı
1 ay önce mazeret dilekçesi verdim ama bugün sorgulattığımda bulunamadı diyor

Solotürk0123
Aday Memur
26 Mayıs 2025 10:58
Benimki de de aynisi yaziyor

futbol46
26 Mayıs 2025 11:00
İşin yoksa bekle dur şimdi. Açıkla işte şunu yazık günah insanlara

bunalimpolis
Aday Memur
26 Mayıs 2025 11:08
ucu açık. 1 hafta sonra da açıklar, 1 ay sonra da açıklar, 3 ay sonra da açıklar.. kimbilir ne zaman açıklarlar
futbol46, 3 saat önce
İşin yoksa bekle dur şimdi. Açıkla işte şunu yazık günah insanlara

Muro24246666
Aday Memur
26 Mayıs 2025 11:13
arkadaslar benimde oyle yaziyor ama kabul edilmedigi icin ole yaziyor bir hafta sonra da olumsuz geliyor daha oncede boyle oldu. bilmiyorum aksi olan var mi varsa yazsin biraz daha umitlenelim

Solotürk0123
Aday Memur
26 Mayıs 2025 11:15
Devrem heves kirma insallah yanilirsin hekres istediği yerde çalışır inşallah
Muro24246666, 3 saat önce
arkadaslar benimde oyle yaziyor ama kabul edilmedigi icin ole yaziyor bir hafta sonra da olumsuz geliyor daha oncede boyle oldu. bilmiyorum aksi olan var mi varsa yazsin biraz daha umitlenelim

Muro24246666
Aday Memur
26 Mayıs 2025 11:18
yav bende isterim ole olsun ama dilekce kisminda ne yaziyor bi bak. genel atama doneminde degerlendirilecektir yaziyor bu atama genel atama iste baska atama mi var ki
Solotürk0123, 3 saat önce
Devrem heves kirma insallah yanilirsin hekres istediği yerde çalışır inşallah

Solotürk0123
Aday Memur
26 Mayıs 2025 11:21
İnsallah gonlumuze gore olur devrem
Muro24246666, 3 saat önce
yav bende isterim ole olsun ama dilekce kisminda ne yaziyor bi bak. genel atama doneminde degerlendirilecektir yaziyor bu atama genel atama iste baska atama mi var ki

Solotürk0123
Aday Memur
26 Mayıs 2025 11:41
Az once baktim aciklama linkine ve kendi pbs me hala genel atama da değerlendirilecek diyor

polacayip
Aday Memur
26 Mayıs 2025 11:43
mazeretler de açıklanmadı mazeretlerle birlikte belli olur

swat3410
Editor
26 Mayıs 2025 11:44

Değerli üyelerimiz bu başlık yerine Mazeret ataması 2025 başlığında yazışmaya devam ediniz.

Bu başlık yazışmaya kapatılacaktır.


bunalimpolis
Aday Memur
26 Mayıs 2025 12:14
genel atama açıklandı bugün zaten daha neyini açıklayacaklar
Solotürk0123, 3 saat önce
Az once baktim aciklama linkine ve kendi pbs me hala genel atama da değerlendirilecek diyor

Solotürk0123
Aday Memur
26 Mayıs 2025 12:20
Saglik mazeret dilekçesi verdim genel atama da değerlendirilecek yazıyordu

Tefoman
26 Mayıs 2025 12:21

10 gün önce Muğlaya dilekçe verdim. Denizli de çalışıyorum zorunlu görev süremi doldurdum. 5 gün sonra dilekçem sisteme düştü . Dilekçeniz değerlendirilmektedir yazıyo. Ben bugün açıklanmasını beklemiyodum zaten


sahin5851
Aday Memur
26 Mayıs 2025 13:08
Ben şubat 17 de yazdım istanbulda 8 yılı doldurduğum için dilekçe verdim hala dilekçeniz değerlendirilmektedir yazıyor geçmiş senelerde batıdan batıya geç açıklanıyordu acaba daha sonra mı açıklanacak
Toplam 14 mesaj

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