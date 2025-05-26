Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410

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26 Mayıs 2025 11:33

Kaçıncı tercihiniz geldi?
Benim 20.yilim ve 15245 puanım var. 55.tercih geldi.

Bu ankete 2 saat 39 dakikada, 17 kişi oy kullandı

Benim 20.yilim ve 15245 puanım var. 55.tercih geldi.

regaip01
Aday Memur
26 Mayıs 2025 12:23

15250 puan ve 20. yılımız. Ama 55. tercih İstanbul. Kimse torpil yapmadı mı şimdi?


Ahmet can10
Aday Memur
26 Mayıs 2025 12:29
Evli memur eş olursa İstanbul atıyorlar doğrumu abi
regaip01, 2 saat önce

15250 puan ve 20. yılımız. Ama 55. tercih İstanbul. Kimse torpil yapmadı mı şimdi?


captain42m
Memur
26 Mayıs 2025 12:30
yok abi eşim çalışmıyor 55. tercih İstanbul

Nasibim1
Aday Memur
26 Mayıs 2025 12:43
hangi gruptaydınız puan kaç
captain42m, 2 saat önce
yok abi eşim çalışmıyor 55. tercih İstanbul

Police444
Memur
26 Mayıs 2025 12:46

Arkadaşlar bende ipka vermeme rağmen tayinim çıktı yalnız şu mazaretim var boşanmadan dolayı dilekçe versem beni tekrar bulunduğum ile gönderirler mı bilem arkadaşlar cevaplarsa sevinirim

regaip01, 2 saat önce

15250 puan ve 20. yılımız. Ama 55. tercih İstanbul. Kimse torpil yapmadı mı şimdi?


captain42m
Memur
26 Mayıs 2025 12:50
11-15 grubu 12 yıllık memurum puan 10.776
Nasibim1, 2 saat önce
hangi gruptaydınız puan kaç

Akın13030
Aday Memur
26 Mayıs 2025 12:53
gelme ihtimali var da sen yinede aynı ili yap ilk tercihe çok çok 2 ye verirler seni ama Boşanma durumun 1 yılı geçti ise gidemezsin anlamı kalmaz
Police444, 1 saat önce

Arkadaşlar bende ipka vermeme rağmen tayinim çıktı yalnız şu mazaretim var boşanmadan dolayı dilekçe versem beni tekrar bulunduğum ile gönderirler mı bilem arkadaşlar cevaplarsa sevinirim


Ferhatsrn
Aday Memur
26 Mayıs 2025 12:57
5-10 yıl 6002 puan 5.tercih erzurum .

Police444
Memur
26 Mayıs 2025 12:58

1 yıl olayını duymadım 1 kereliğine mahsus diye biliyorum

Akın13030, 1 saat önce
gelme ihtimali var da sen yinede aynı ili yap ilk tercihe çok çok 2 ye verirler seni ama Boşanma durumun 1 yılı geçti ise gidemezsin anlamı kalmaz

Akın13030
Aday Memur
26 Mayıs 2025 12:59
yönetmeliğe bak boşandıktan sonra 1 yıl içinde atama isteyebilirsin
Police444, 1 saat önce

1 yıl olayını duymadım 1 kereliğine mahsus diye biliyorum


Akın13030
Aday Memur
26 Mayıs 2025 13:00
senin dediğin eş durumu ataması 1 defalık sadece boşanma durumu farklı
Police444, 1 saat önce

1 yıl olayını duymadım 1 kereliğine mahsus diye biliyorum


Police444
Memur
26 Mayıs 2025 13:02

Yani kabul olmaz mı diyorsun devrem

Akın13030, 1 saat önce
senin dediğin eş durumu ataması 1 defalık sadece boşanma durumu farklı

regaip01
Aday Memur
26 Mayıs 2025 13:03

Yeni ataman yapılmışsa zor.

Police444, 1 saat önce

Arkadaşlar bende ipka vermeme rağmen tayinim çıktı yalnız şu mazaretim var boşanmadan dolayı dilekçe versem beni tekrar bulunduğum ile gönderirler mı bilem arkadaşlar cevaplarsa sevinirim


Akın13030
Aday Memur
26 Mayıs 2025 13:03
yani olumsuz olacağını düşünüyorum ama sen yinede ver emniyet ne yapacağı belli olmaz yazmaktan bir şey olmaz..
Police444, 1 saat önce

Yani kabul olmaz mı diyorsun devrem


Police444
Memur
26 Mayıs 2025 13:04

Benim çocuk burda yani calistigim ilde inşallah bir sıkıntı cikarmazlar

Akın13030, 1 saat önce
yani olumsuz olacağını düşünüyorum ama sen yinede ver emniyet ne yapacağı belli olmaz yazmaktan bir şey olmaz..

Akın13030
Aday Memur
26 Mayıs 2025 13:07
bende aynı boşandım çocuğumun olduğu yere tayin istedim vermediler 2.tercih verdiler
Police444, 1 saat önce

Benim çocuk burda yani calistigim ilde inşallah bir sıkıntı cikarmazlar


Police444
Memur
26 Mayıs 2025 13:09

Benide versinlerde 2. Tercihine versinler devrem sıkıntı değil

Akın13030, 1 saat önce
bende aynı boşandım çocuğumun olduğu yere tayin istedim vermediler 2.tercih verdiler

Akın13030
Aday Memur
26 Mayıs 2025 13:11
işte senin bir yıl geçmiş sanırım sıkıntı olma ihtimali yüksek ama yaz dilekçeni sürekli belli olmaz
Police444, 1 saat önce

Benide versinlerde 2. Tercihine versinler devrem sıkıntı değil


Police444
Memur
26 Mayıs 2025 13:11

Gittiğim ilde başlama yapıp öyle dilekçe vermeyi düşünüyorum devrem

Akın13030, 1 saat önce
işte senin bir yıl geçmiş sanırım sıkıntı olma ihtimali yüksek ama yaz dilekçeni sürekli belli olmaz

Akın13030
Aday Memur
26 Mayıs 2025 13:12
Aynn öyle yap orda da verebilirsin
Police444, 1 saat önce

Gittiğim ilde başlama yapıp öyle dilekçe vermeyi düşünüyorum devrem

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