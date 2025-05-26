Kaçıncı tercihiniz geldi?

gelme ihtimali var da sen yinede aynı ili yap ilk tercihe çok çok 2 ye verirler seni ama Boşanma durumun 1 yılı geçti ise gidemezsin anlamı kalmaz

gelme ihtimali var da sen yinede aynı ili yap ilk tercihe çok çok 2 ye verirler seni ama Boşanma durumun 1 yılı geçti ise gidemezsin anlamı kalmaz