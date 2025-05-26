Doktora süreci ve süresi

Merhabalar,

Şu anda doktora programının 7. yarıyılındayım ve bu konuyla ilgili forumu taramama rağmen, benzer durumu yaşayan ve net bir şekilde sonuç almış kişilerin yorumlarına ulaşamadım.

Mevcut Durumda, Doktora programına tezli yüksek lisans mezunu olarak kabul edildim.

240 AKTS, zorunlu ve fazladan dersler, seminer, yeterlik, 4 TİK ve yayın şartı dahil olmak üzere tüm akademik yükümlülükleri tamamladım. Tezimi yazıp tamamladım, savunmaya hazır durumdayım.

Ancak savunma tarihi almak ve mezuniyet işlemlerine başlayabilmek için enstitüye başvurduğumda, "8. yarıyıl tamamlanmadan önce mezun olunamayacağı" yönünde bir yanıt aldım. (Bu durumda boş bir TİK dönemi geçirerek yaklaşık 6 ay üzeri beklemem gerektiği söyleniyor.)

Enstitünün Dayandığı Yönetmelik Maddesi:

"Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır..."

Yukarıdaki maddede yalnızca azami süre belirtilmiş olup, asgari süreye dair (örneğin "en az 8 yarıyıl") açık bir ifade bulunmamaktadır.

Bazı üniversitelerde aynı yönetmelik kapsamında yer alan arkadaşlarım, tüm yükümlülüklerini tamamladıktan sonra 7. yarıyılda tez savunmasına girerek mezun olduklarını belirttiler. Bu nedenle uygulamanın üniversiteden üniversiteye değiştiği izlenimini edindim.

Sormak İstediğim, Benzer bir durum yaşayıp 8. yarıyıl beklemeden mezun olabilmiş olan var mı?

Enstitünün bu yorumu yasal ya da zorunlu mu? Yoksa iç uygulama olarak mı bu şekilde işlem yapılıyor?

Bu konuda YÖK?ten veya üniversite yönetiminden resmi görüş alan var mı?

Bu konuda deneyimi olan ya da daha önce foruma bu konuyu taşıyıp çözüm üretebilmiş kişilerden geri bildirim alabilirsem çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ederim.