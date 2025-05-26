Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


26 Mayıs 2025 11:43
Gündüz Mesai Saatleri

Yeni bir tayin dönemine daha girerken merak edilen konulardan bir tanesi de bilhassa günüz mesai saatleri .

Hangi hastane kaçta mesaiye başlıyor, öğle arası vermeyip buna göre erken çıkan hastaneler var mı?


denizcelikk
Aday Memur
26 Mayıs 2025 12:11

bende merak ediyorum. bilgisi olan yazabilir mi

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