polis eş durumu

İstanbul'da 3senelik hemşireyim eşimin tayini doğuya çıktı süreç nasıl ilerliyor dilekçeyi hemen vermem gerekir mi ya da örnek dilekçesi olan var mı ..

İstanbul'da 3senelik hemşireyim eşimin tayini doğuya çıktı süreç nasıl ilerliyor dilekçeyi hemen vermem gerekir mi ya da örnek dilekçesi olan var mı ..