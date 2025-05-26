Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


26 Mayıs 2025 12:18
polis eş durumu
İstanbul'da 3senelik hemşireyim eşimin tayini doğuya çıktı süreç nasıl ilerliyor dilekçeyi hemen vermem gerekir mi ya da örnek dilekçesi olan var mı ..

m4l4y4
Aday Memur
26 Mayıs 2025 13:42

HEMEN VERİN örneğe gerek yok kardeşim personel birimine git onlar yardım eder


selensio
Aday Memur
26 Mayıs 2025 13:43
peki dilekçe onaylanınca direk ilişki kesmem gerekiyor mu ne zaman istersem o zaman mı kesiyorum
m4l4y4, 32 dk. önce

HEMEN VERİN örneğe gerek yok kardeşim personel birimine git onlar yardım eder

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