Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mayıs 2025 12:52
VAN İSTİHDAM
Vanda çalışan çalışmış olan abilerim genel bir bilgi verenilir mi çalışma şartları, çalışma şekilleri nasıl hangi ilçelerde yaşanılabilir lojmanı var mıdır artısı eksisi nedir bilgilendirir misiniz

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