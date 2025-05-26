Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mayıs 2025 12:57
Kayseri Bilgi
Arkadaşlar Kayseri hakkında bilgi verebilecek olan var mı? Atama herkese hayırlı olsun.

Tykk
Aday Memur
26 Mayıs 2025 13:39

Kaç puanla geldi


pejo508
Aday Memur
26 Mayıs 2025 13:43

Kayseri şehir olarak gelişmiş her türlü imkanı olan bir şehir ama bazı ilçeler mahrumiyet bölgesi ev yok 130-140 kilometre yol gidenler var merkezde kiralar genel olarak ucuz ev çok 10.000 ile 20.000 arasında birçok ev var iş konusuna gelince kadro berbat çalışılabilecek bir yer değil ek görevlerden insanlar kafasını kaldıramıyor orijinal 12-36 sistemi olmasına rağmen gece çıkarken veya geceye gelecekken devamlı ek görev gelir uygulamalar hiç bitmez kemikleşmiş bir kadrosu var insanlarda toplu yaşama alışkın değil sorunlular herkes burada işini siyasetle yurutiuyor herkesin dayısı var.kesinlikle tavsiye etmiyorum

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