Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mayıs 2025 13:10
SİİRT
siirt merkez ve ilceler hakkında bilgi teşekkürler

takla-atma
Daire Başkanı
26 Mayıs 2025 13:23
Kurtalanı tavsiye ederim 4 yıl görev yaptım gonderseler yine giderim

1hls
Aday Memur
26 Mayıs 2025 13:28
cok sagolasin.

Gururu65
Genel Müdür
26 Mayıs 2025 13:51

Sana tavsiyem hiç ilceye gidil bir an once batıya kaçayım diye düşunme, en az 7-8 Bin Tl Doğu tazminatı alacaksın, Batıya geksen ne yaoacanki, sana kimse madalya fekanda vermeyecej, kalabildigin kadar Siirtte kal, malum artık Terorde yok, bitti deniyor ondan dolayı kal kalabildiğin kadar.Lojman sayısı fazla ca var, umarım çıkar, Havaalanıda varsa gerisi boş iş.Tek sorunu biraz sıcak ve maalesef pek cok kişi yağ kokuyor nedenini sorarsan sabah kahvaltısında dahi herkes Büryan yiyor ve öyle beni senin gibi sade etinden değil, yağli kısmını istiyor.


tercal.m
Aday Memur
26 Mayıs 2025 13:54

Merkez veya Kurtalan'ı öneririm. Evler lüks ve kiralar uygun. şehir sakin ve çoğu şehire göre fiyatlar ucuz. Tam memur şehri. Tek eksi yanı gerçekten yazın sıcak olması. ama kış mevsimi mükemmel geçiyor bahar gibi.

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