KIRKLARELİ?ne ataması yapılanlar

Kırklareli'ne ataması yapılan meslektaşlarım, hakkınızda hayırlısı olsun. Kiralar 1+1 evler 15-20 bin TL. Maç günleri geceden çıkana, geceye gidecek olana maç görevi. Küçücük şehirde 4 tane kapama noktası var. Sokaklarda araba park edecek yer bulmak çok zor, sokaklar caddeler temiz değil. Esnaflar asık suratlı ve fiyatlar genel anlamda pahalı. (İstanbul daha ucuz) Gezmeye kafa dağıtmaya güzel yerler yok. Evliyseniz çocuk büyütmek için güzel şehir. Kavgacı değil insanlar.

Kırklareli'ne ataması yapılan meslektaşlarım, hakkınızda hayırlısı olsun. Kiralar 1+1 evler 15-20 bin TL. Maç günleri geceden çıkana, geceye gidecek olana maç görevi. Küçücük şehirde 4 tane kapama noktası var. Sokaklarda araba park edecek yer bulmak çok zor, sokaklar caddeler temiz değil. Esnaflar asık suratlı ve fiyatlar genel anlamda pahalı. (İstanbul daha ucuz) Gezmeye kafa dağıtmaya güzel yerler yok. Evliyseniz çocuk büyütmek için güzel şehir. Kavgacı değil insanlar.