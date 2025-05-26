KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


26 Mayıs 2025 13:24
İngilizce Öğretmeni Olmak/İngilizce Bölüm

Merhaba,

İngilizce bir bölüm bitirmenin İngilizce Öğretmeni olabilmeyi mümkün kılmaya yardımcı olması söz konusu olabildiği oluyor mu?

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