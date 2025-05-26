Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mayıs 2025 13:25
Şırnak hakkında bilgi

12 Yıl İstanbul sonunda 2.Tercih olarak Şırnak geldi sirnakla alakalı güncel lojman durumu kiralık ev durumu ilçe tercihi hakkında bilgi verebilecek olan varsa sevinirim


pejo508
Aday Memur
26 Mayıs 2025 13:40

Şırnak merkez silopi'ye Cizre 3 yıl Uludere Beytüşşebap güçlü Konak 2 yıl havaalanı var Cizre ile İdil arasında Silopi Cizre aşırı sıcak olur ev torunu genel olarak yok her yerde lojman ve evler var özellikle bekarlar için Şırnak merkezde apartlar var yine polis evinin yatakhanesi var polis evinden ayrı herkeste 3 tane lojman vardı ayrı ayrı bir tanesi yıkıldı yeni TOKİ ve eski TOKİ olmak üzere iki tane lojman var Yeni TOKİ'nin lojmanları 3+1 130 metrekare Şırnak genel olarak iyi çalışılabilecek bir yer sosyal imkanlar kısıtlı ama orada birlik beraberlik daha farklı

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