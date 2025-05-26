Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


26 Mayıs 2025 14:13
Uzman Çavuş üst öğrenim tamamlama

Kara kuvvetlerinde lise mezunu uzman çavuş önlisans veya lisans mezunu olursa maaşı derece kademesi artar mı?


kvfox
Şef
26 Mayıs 2025 14:37
Evet artar 3269 sayılı kanunun Ek 4. maddesi gereği önlisans mezunu olanlar 1 kademe, 4 yıllık mezun olanlara 1 derece ilerleme yapılıyor. Maaşa etkisi çok büyük etkisi yok azda olsa var tabi ki
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