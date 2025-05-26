Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


26 Mayıs 2025 14:49
5434 sayılı kanuna göre 4C li işe başlayan sonradan engelli olduğu tesbit edilen personel nasıl emek
5434 sayılı kanuna göre 4C li işe başlayan sonradan engelli olduğu tesbit edilen personel nasıl emekli olur?

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