Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


26 Mayıs 2025 14:58
Hizmet Birleştirme

Özel sektörde hemşire olarak 3 yıl çalışmışlığım var.Şu an kamuda kadrolu hemşire olarak çalışıyorum.Hizmet birleştirme yapsam derece kademe etkilenir mi

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