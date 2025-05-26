KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


26 Mayıs 2025 15:09
4/B Sözleşmeli Personel Bilgilendirme (Büro Personeli)

Sözleşmeli personellerin maaşları kurumlara göre değişiyor mu? Devlet Üniversitesi mi daha mantıklı Bakanlık mı (örneğin Kültür ve Turizm Bakanlığı) 2-3 ilan başvurmuştum aynı anda dönüş oldu seçim yapamıyorum. Hangisini önerirsiniz şehirdeki üniversite mi yoksa başka şehirdeki kültür bakanlığı mı daha mantıklı olur. Maaş konusunda ve diğer haklar konusunda farklılık gösteren noktaları var mı? Çalışanlar bilgi verebilir mi lütfen?

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