Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mayıs 2025 15:21
2025 atama tercih önceliği

Arkadaşlar 2025 yılı atamasında tercih önceliği var diyorlar doğru mu.eger varsa bu konu atama yönetmeliğinde Yazıyor muydu bilen yada yönetmeliği okuyan var mı.cünku böyle bir şey varsa bu puanlama sisteminin mantığına aykırı. Yüksek puanlı bir kişi bir ili isterse 50.tercih yapsın öncelik onundur çünkü puanı daha yüksek. Üniversite sınavında yüksek puanlı bir kişi bir bölümü 30. tercihe yazdı, çok daha düşük puanlı biri 1.tercihe yazdı die 1.tercihe yazan mi yerleşiyor.puanlamanın mantığı yüksek puanı olan önceliklidir


ylmz27
Aday Memur
26 Mayıs 2025 17:21

Puan öncelikli olması gerekiyor atamanın tercih oncelik olrsa puan sisteminin mantığı nedir? Atama yönetmeliğinde bu konu ile ilgili madde yok hatırladığım kadariyla.

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