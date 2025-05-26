!!! UYARI !!!

Arkadaş sen benim açtığım konuyu neden kapatiyorsun? Kim kaç puan nereye hangi bransla atandığını paylaşsın dedim. paylaşsın ki seneye gidecek arkadaşlar kaç puanla hangi bransla nerelere gidebileceğini tahmin edebilsin? Diğer konularda detaylı bir paylaşım yok. kaç puan nere branşı var mı görünmüyor?forum da bir tane faydalı birşey yapar mısın acaba çok merak ediyorum.

Arkadaş sen benim açtığım konuyu neden kapatiyorsun? Kim kaç puan nereye hangi bransla atandığını paylaşsın dedim. paylaşsın ki seneye gidecek arkadaşlar kaç puanla hangi bransla nerelere gidebileceğini tahmin edebilsin? Diğer konularda detaylı bir paylaşım yok. kaç puan nere branşı var mı görünmüyor?forum da bir tane faydalı birşey yapar mısın acaba çok merak ediyorum.