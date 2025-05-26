Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410



Editör
26 Mayıs 2025 15:38
!!! UYARI !!!

2025 Genel atama sonuçlarının açıklanması ile Emniyet Hizmetleri Forum bölümünde olağan bir yoğunluk oluştu.

Atamaya tabi personel

İbkasının kabul olması

İbkasının kabul olmaması

Tercih dışı atanması

Atandığı şehir hakkında bilgi almak istemesi

İlerleyen günlerde kamyon arayışı

Vb. uzayıp giden bilgi ihtiyacı nedeniyle konu başlıkları açılmaktadır.

Konu başlığı açılmadan önce "ara" butonu ile arama yaparak ihtiyacınız olan konu ile ilgili anahtar kelimeler kullanarak istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.

Örneğin Şanlıurfa'ya atanan personel "ara" butonuna Şanlıurfa yazdığında aradığı bilgiden daha fazlasını mutlaka bulacaktır. Forumun amacı zaten bilgi rezervi oluşturmaktır.

Şanlıurfa ile ilgili yeterli seviyede konu başlığı bulunmaktayken yeni başlık açılması aranan bilgiye erişmekte sorunlar yaratacaktır.

Yeni konu başlığı açarken gerekli aramayı yapmayı unutmayalım.

Tekrar eden içerik oluşturmamaya çalışalım.

Ayrıca polis eşi olduğunu iddia eden üyelerimiz lütfen aradığınız bilgiyi eşiniz eve geldiğinde eşinize sorun.


85200258
Müsteşar Yardımcısı
26 Mayıs 2025 15:43
Arkadaş sen benim açtığım konuyu neden kapatiyorsun? Kim kaç puan nereye hangi bransla atandığını paylaşsın dedim. paylaşsın ki seneye gidecek arkadaşlar kaç puanla hangi bransla nerelere gidebileceğini tahmin edebilsin? Diğer konularda detaylı bir paylaşım yok. kaç puan nere branşı var mı görünmüyor?forum da bir tane faydalı birşey yapar mısın acaba çok merak ediyorum.

swat3410
Editor
26 Mayıs 2025 15:47

Açtığın ve yazışmaya kapatılan konu başlığı

https://forum.memurlar.net/konu/2583211/tayin-bilgi-alani.html

Bu konu ile ilgili daha önceden açılmış ve yayında olan konu başlığı ise

https://forum.memurlar.net/konu/2582865/2025-atama-ana-baslik.html

Yukarıdaki konu aşlığını takip ederseniz, aradığınız bilgi ve fazlasını bulabileceksiniz.


regaip01
Aday Memur
26 Mayıs 2025 15:48

https://forum.memurlar.net/konu/2583180/kacinci-tercihiniz-geldi.html


regaip01
Aday Memur
26 Mayıs 2025 15:50

Ankete katılım yapar mısınız. Mağduriyetin oranlarını görmek için

regaip01, 2 saat önce

https://forum.memurlar.net/konu/2583180/kacinci-tercihiniz-geldi.html


85200258
Müsteşar Yardımcısı
26 Mayıs 2025 15:51
Ben o başlığı baştan sona neredeyse okudum kaç puanla nereye gittiğini grubunu yazan sayısı 1 elin parmagini geçmez. Ben sadece Bilgi alanı olusturdum. Tayin yorumu filan değil. Birde uyarı cezası vermişsin neye göre verdin? Hani bir laf var ya "yetki vermişler" diye ırkçılık içerdiği için yazmıyorum ancak senin hesap ona döndü.
swat3410, 2 saat önce

Açtığın ve yazışmaya kapatılan konu başlığı

https://forum.memurlar.net/konu/2583211/tayin-bilgi-alani.html

Bu konu ile ilgili daha önceden açılmış ve yayında olan konu başlığı ise

https://forum.memurlar.net/konu/2582865/2025-atama-ana-baslik.html

Yukarıdaki konu aşlığını takip ederseniz, aradığınız bilgi ve fazlasını bulabileceksiniz.


swat3410
Editor
26 Mayıs 2025 15:55

Forum kuralını uyguluyorsun, -cek, -cak lı cümleler, yetmiyor olasılıklar, yetki verilmiş vb. hadsizlik yapma, konuyu kişiselleştirme, sadece forum kuralını uyguluyorum. Bu kadar


85200258
Müsteşar Yardımcısı
26 Mayıs 2025 16:00
Bu foruma senden daha eski üyeyimdir. Burada yıllarca ekfo editörlük yaptı. Polise yol göstermek ve hakaret edenleri ayıklamaktan başka birşey yapmadı. Sen forum kurallarini uygulamiyorsun. Kendi kurallarını uyguluyorsun. Ben sana hakaret etmedim , ancak kendin hadden bahsederek boyunu aşıyorsun. Teşbih de hata olmaz derler. Bunu sen bireysellestiriyorsan senin sorunun. Ayrıca şimdi engelleyip ceza verebilirsin.
swat3410, 2 saat önce

Forum kuralını uyguluyorsun, -cek, -cak lı cümleler, yetmiyor olasılıklar, yetki verilmiş vb. hadsizlik yapma, konuyu kişiselleştirme, sadece forum kuralını uyguluyorum. Bu kadar


swat3410
Editor
26 Mayıs 2025 16:07

Kelime oyunu yapma

"Hani bir laf var ya "yetki vermişler" diye ırkçılık içerdiği için yazmıyorum ancak senin hesap ona döndü." peki bu söz kime ait? hakaret etmemişmiş, 5 yaşında çocuğa sorsan o cümlenin gerisini getirir.

Sonrasında da hakaret etmedim diyerek işin içersinden çıkmaya çalışman daha da acınası

Ne yapalım yani senin üyeliğin daha eskisi ise tası tarağı toplayıp, forumu terk mi etmeliyim. Kaldı ki; sizin üyelik tarihiniz 28 Haziran 2010, benim üyelik tarihim 9 Ekim 2006 tarihli, isnadınız mantıksız olduğu kadar mesnetsiz

Keşke konu başlığının kapatılmasını takıntı yapıp konuyu kişiselleştireceğinize, hayattaki başarısızlıklarınızı takıntı yapsaydınız. Belki bu kadar enkaz haline gelmezdiniz!


85200258
Müsteşar Yardımcısı
26 Mayıs 2025 16:18
;-) Önce hakaretin tanımını bir öğren istersen. Beni ilgilendirmez tası tarağı topluyor musun napiyorsun. Ben eski üyeliğim var derken eski işini duzgun yapan editörü örnek vermek amaçlı söyledim. Burada bir hiyerarşi yok. Sen editör oldun diye kafana göre konu silme , üye engelleme gibi bir hakkın da yok. Ayrıca benim hayatımda ki başarı yada başarısızlığı nereden biliyorsun? Editörlük dışında başka özelliklerin de var sanırım. Sana da bu son cevabım kafana göre takilmaya devam et.
swat3410, 2 saat önce

Kelime oyunu yapma

"Hani bir laf var ya "yetki vermişler" diye ırkçılık içerdiği için yazmıyorum ancak senin hesap ona döndü." peki bu söz kime ait? hakaret etmemişmiş, 5 yaşında çocuğa sorsan o cümlenin gerisini getirir.

Sonrasında da hakaret etmedim diyerek işin içersinden çıkmaya çalışman daha da acınası

Ne yapalım yani senin üyeliğin daha eskisi ise tası tarağı toplayıp, forumu terk mi etmeliyim. Kaldı ki; sizin üyelik tarihiniz 28 Haziran 2010, benim üyelik tarihim 9 Ekim 2006 tarihli, isnadınız mantıksız olduğu kadar mesnetsiz

Keşke konu başlığının kapatılmasını takıntı yapıp konuyu kişiselleştireceğinize, hayattaki başarısızlıklarınızı takıntı yapsaydınız. Belki bu kadar enkaz haline gelmezdiniz!


swat3410
Editor
26 Mayıs 2025 16:20

Sözünü tutarsan sevinirim :)


VatanMilletTrabzon
26 Mayıs 2025 16:31
Mobil Uygulamada Ara Butonunu göremiyorum nerede bu Buton

swat3410
Editor
26 Mayıs 2025 16:38

Sayın VatanMilletTrabzon

Ne yazık ki mobil uygulamada ara butonu henüz geliştirilemedi. Mobil cihazınızda tarayıcı üzerinden erişim sağladığınızda ara butonunu görebilirsiniz.

VatanMilletTrabzon, 1 saat önce
Mobil Uygulamada Ara Butonunu göremiyorum nerede bu Buton
Toplam 12 mesaj

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