!!! UYARI !!!

2025 Genel atama sonuçlarının açıklanması ile Emniyet Hizmetleri Forum bölümünde olağan bir yoğunluk oluştu.
Atamaya tabi personel
İbkasının kabul olması
İbkasının kabul olmaması
Tercih dışı atanması
Atandığı şehir hakkında bilgi almak istemesi
İlerleyen günlerde kamyon arayışı
Vb. uzayıp giden bilgi ihtiyacı nedeniyle konu başlıkları açılmaktadır.
Konu başlığı açılmadan önce "ara" butonu ile arama yaparak ihtiyacınız olan konu ile ilgili anahtar kelimeler kullanarak istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.
Örneğin Şanlıurfa'ya atanan personel "ara" butonuna Şanlıurfa yazdığında aradığı bilgiden daha fazlasını mutlaka bulacaktır. Forumun amacı zaten bilgi rezervi oluşturmaktır.
Şanlıurfa ile ilgili yeterli seviyede konu başlığı bulunmaktayken yeni başlık açılması aranan bilgiye erişmekte sorunlar yaratacaktır.
Yeni konu başlığı açarken gerekli aramayı yapmayı unutmayalım.
Tekrar eden içerik oluşturmamaya çalışalım.
Ayrıca polis eşi olduğunu iddia eden üyelerimiz lütfen aradığınız bilgiyi eşiniz eve geldiğinde eşinize sorun.
2025 Genel atama sonuçlarının açıklanması ile Emniyet Hizmetleri Forum bölümünde olağan bir yoğunluk oluştu.
Atamaya tabi personel
İbkasının kabul olması
İbkasının kabul olmaması
Tercih dışı atanması
Atandığı şehir hakkında bilgi almak istemesi
İlerleyen günlerde kamyon arayışı
Vb. uzayıp giden bilgi ihtiyacı nedeniyle konu başlıkları açılmaktadır.
Konu başlığı açılmadan önce "ara" butonu ile arama yaparak ihtiyacınız olan konu ile ilgili anahtar kelimeler kullanarak istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.
Örneğin Şanlıurfa'ya atanan personel "ara" butonuna Şanlıurfa yazdığında aradığı bilgiden daha fazlasını mutlaka bulacaktır. Forumun amacı zaten bilgi rezervi oluşturmaktır.
Şanlıurfa ile ilgili yeterli seviyede konu başlığı bulunmaktayken yeni başlık açılması aranan bilgiye erişmekte sorunlar yaratacaktır.
Yeni konu başlığı açarken gerekli aramayı yapmayı unutmayalım.
Tekrar eden içerik oluşturmamaya çalışalım.
Ayrıca polis eşi olduğunu iddia eden üyelerimiz lütfen aradığınız bilgiyi eşiniz eve geldiğinde eşinize sorun.