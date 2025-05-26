Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


26 Mayıs 2025 16:18
Yıllık izin hakkı

Bir kit kurumundan başka bir kit kurumuna atama yoluyla (adamını bularak değil) geçtiğimiz zaman eski kurumdaki kullanılmamış yıllık izinler yanar mı?


Michael6633
Aday Memur
26 Mayıs 2025 16:47

yanmaz kullanabilirsiniz.

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