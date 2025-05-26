Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mayıs 2025 16:20
Sağlık raporu sonrası babalık izni

Merhabalar, Ortopedi bölümünden Ameliyat oldum. Heyet istirahat raporluyum, ama raporun bitmesi yakın, raporun bittiği gün eşim doğum yapacak, acaba raporu yeniletmeden babalık mazeret izni talep edilebilir mi, mazeret sonrası heyet rapora devam edilebilir mi? Yani 1 inde rapor bitecek ama 1 inde sezaryen olacak, raporu 11?nde yazdırabilir miyiz acaba, usul yönünden sakıncası var mı acaba,

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