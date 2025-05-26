Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


26 Mayıs 2025 16:40
Sonunda Tayin Aldım

Çorum Mecitözü İlçesinde okulda V.H.K.İ. olarak hizmet yapmaktaydım 11 sene ilçede hizmet ettikten sonra sonu da merkeze tayinim çıktı (Merkezde bir okula atandım)

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