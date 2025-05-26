Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mayıs 2025 16:46
Gıyabında ilişik kesme?

Arkadaşlar bildiğiniz gibi Geçen sene gıyabında ilişik kesilmişti bu senede aynı durum olurmu acaba?


swat3410
Editor
26 Mayıs 2025 16:47

https://forum.memurlar.net/konu/2583069/2025-atama-donemi-ilisik-kesme.html


Kendidünyasında
Memur
26 Mayıs 2025 17:01

Gıyabında kesilmez bence 4-5 yılda bir yapıolar kadrolar şişence


Gökhan koçtürk
Aday Memur
26 Mayıs 2025 17:12

bende bu sene kesmezler diye tahmin ediyorum ama emniyetin sağı solu belli olmuyor işte

Toplam 3 mesaj

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