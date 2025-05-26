Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mayıs 2025 17:31
gönüllü şark dilekçesi verdim genel atama da değerlendirilmedi. ne zaman değerlendirilir
benim gibi olan var mı arkadaşlar konuyu bilen varsa aydınlatırsa sevinirim

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