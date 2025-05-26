Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mayıs 2025 18:27
Gönüllü şark tercihi yapıp ataması yapılan var mı?

Gonullu sark butonu ile tercih yapip tayini cikan var mi acaba? Varsa nasil degerlendirilmiş? Normal tayiciler ile beraber mi yoksa gonullu şarkcilar kendi arasinda mi


policeman4735
Aday Memur
26 Mayıs 2025 19:10
Ben de bu yıl Gönüllü Şark yazdm ama Kayıt Bulunamadı sonucu geldi. Bu kabul edilmediği anlamına geliyormuş. Sende durum ne devrem?

Memocan68
Aday Memur
26 Mayıs 2025 21:49

Dilekce mi yazdin yoksa tercih mi yaptin? Benim gonullu sark seneye acilacak


MARKASI0046
Aday Memur
26 Mayıs 2025 21:58

Normal gruplarla değerlendirilmiş sanırım 15 yıl 15000 puan ilk tercih Urfa geldi eski çalıştığım il gruplardaki sıralama durumun ve puan önemli olmuş anlaşılan .


Poltem
26 Mayıs 2025 22:01

İstanbul personeliyim. İkinci şark için gönüllü tercih yaptım. 14.yılım. İlk tercih Diyarbakır geldi


policeman4735
Aday Memur
26 Mayıs 2025 23:41
Dilekçe değil, PBS den normal atama tercih modülü açılmıştır ordan yaptm. Muhtemelen rutin atama dönemi sonuçlarıyla birlikte açıklandı ve olumsuz geldi bana. Sanırım çok az kişi kabul gördü
Memocan68, Dün

Dilekce mi yazdin yoksa tercih mi yaptin? Benim gonullu sark seneye acilacak


Hakanali34
Aday Memur
27 Mayıs 2025 00:12

Ben de gönüllü yaptım. İkinci şark Urfa geldi


BugünAçıklanıyo
Aday Memur
27 Mayıs 2025 00:12
12. yılımdayım. 10800 civarı puanım vardı. ilk şark görevimi cizrede yaptım. 2019 da batıya döndüm. 3. tercihim kars geldi. Gönüllüler kendi arasında değerlendirilmiş olabilir
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