Gönüllü şark tercihi yapıp ataması yapılan var mı?

Ben de bu yıl Gönüllü Şark yazdm ama Kayıt Bulunamadı sonucu geldi. Bu kabul edilmediği anlamına geliyormuş. Sende durum ne devrem?

Ben de bu yıl Gönüllü Şark yazdm ama Kayıt Bulunamadı sonucu geldi. Bu kabul edilmediği anlamına geliyormuş. Sende durum ne devrem?